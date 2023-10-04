МО РФ сообщило об уничтожении за сутки 74 украинских беспилотников

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 484 самолета, 250 вертолетов, 7 491 беспилотный летательный аппарат, отметили в ведомстве

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российскими средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за сутки уничтожено и подавлено более 70 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 74 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Васильевка, Кропивницкое, Пески Донецкой Народной Республики, Вербовое, Мирное, Ульяновка, Ильченково, Пологи Запорожской области, Краснореченское, Белогоровка Луганской Народной Республики, Великий Выселок Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 484 самолета, 250 вертолетов, 7 491 беспилотный летательный аппарат, 440 зенитных ракетных комплексов, 12 326 танков и других боевых бронированных машин, 1 160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 789 единиц специальной военной автомобильной техники.