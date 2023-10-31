Рогов сообщил, что ВСУ за сутки потеряли свыше 200 солдат и танк Leopard в районе Работина

По данным председателя движения "Мы вместе с Россией", российские военнослужащие также уничтожили две гаубицы М777, две боевых бронированных машины, несколько пикапов и внедорожников противника на ореховском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Украинская армия за сутки потеряла на ореховском направлении в районе населенных пунктов Работино и Вербовое свыше 200 военнослужащих, два танка, включая Leopard, и другую технику. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На ореховском направлении в районе Работина и Вербового за сутки ВСУ потеряли свыше 200 боевиков, уничтожено не менее двух танков, в том числе Leopard, также две гаубицы М777, две боевых бронированных машины, несколько пикапов и внедорожников", - сказал он.

Во вторник Рогов сообщил ТАСС, что рано утром в ходе атаки в районе Вербового ВСУ потеряли танк и 10 военнослужащих. Также были отбиты атаки противника у населенных пунктов Новопрокоповка, Копани и Нестерянка.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.