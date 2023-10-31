31 октября, 07:53
Военная операция на Украине

Рогов сообщил, что ВСУ за сутки потеряли свыше 200 солдат и танк Leopard в районе Работина

По данным председателя движения "Мы вместе с Россией", российские военнослужащие также уничтожили две гаубицы М777, две боевых бронированных машины, несколько пикапов и внедорожников противника на ореховском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Украинская армия за сутки потеряла на ореховском направлении в районе населенных пунктов Работино и Вербовое свыше 200 военнослужащих, два танка, включая Leopard, и другую технику. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На ореховском направлении в районе Работина и Вербового за сутки ВСУ потеряли свыше 200 боевиков, уничтожено не менее двух танков, в том числе Leopard, также две гаубицы М777, две боевых бронированных машины, несколько пикапов и внедорожников", - сказал он.

Во вторник Рогов сообщил ТАСС, что рано утром в ходе атаки в районе Вербового ВСУ потеряли танк и 10 военнослужащих. Также были отбиты атаки противника у населенных пунктов Новопрокоповка, Копани и Нестерянка.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация