С песней на фронт: как проходят выступления военных артистов в зоне СВО

Редкие случаи появления на передовой девушек в платьях и на каблуках обычно связаны с приездом концертной бригады. Группы, собранные в Центральном доме Российской армии (ЦДРА), выезжают в зону проведения специальной военной операции регулярно. Считается, что одно их выступление для бойцов заменяет несколько дней работы с психологом. Артисты фронтовой бригады рассказали ТАСС, страшно ли им, как их встречают и провожают бойцы и как у одной из участниц появился огромный нож

Сцена из земли и елок

К боевой и приближенной к боевой обстановке музыкантам и артистам фронтовой бригады не привыкать. Еще до начала специальной военной операции им приходилось выступать в Сирии, Нагорном Карабахе, а также на кораблях, полигонах, плацах, во время учений практически в каждом из регионов страны и ближнего зарубежья. Они были на островах Котельный и Новая Земля, исколесили на агитпоезде города от Москвы до Владивостока. Но концерты в полевых условиях остаются самыми сложными. Все чаще концертная бригада надевает бронежилеты и каски и выезжает к российским военным.

На передовой, как рассказывают участники коллектива, все делается быстро. Час на подготовку и настройку инструмента, полтора часа выступлений и отъезд. Каблуки вязнут в песке и земле, но девушки справляются. А зачастую их выручают сами бойцы.

© Минобороны России

"Ребята действительно нас очень ждут. Приезжая на место, мы часто видим подготовленную концертную площадку. Из земли и елок они умудряются придумать какой-то настил, делают имитацию сцены", — рассказала Наталья Плешнева, одна из артисток.

Но до места проведения концерта еще нужно добраться по ухабам и неприспособленным дорогам, преодолевать которые приходится на грузовиках и автобусах повышенной проходимости. По прибытии артистов может встретить отсутствие электричества.

"Обычно, когда приезжаешь, электричество есть, его обеспечивает генератор на 2–3 кВт. Но на всякий случай берем с собой акустические инструменты, и, если подключиться не к чему, ребята играют живьем. Артисты поют под аккомпанемент живых инструментов — баяна и балалайки. Сохраняем традиции русской народной культуры", — рассказал звукорежиссер Иван Титов.

За последний год, рассказывают артисты, в зоне проведения специальной военной операции они дали уже более 50 концертов. Работники агитбригад не планируют останавливаться и подготовились к зиме. Совместно с руководством Центрального дома Российской армии составлен список необходимых в командировке вещей, куда вошли теплая одежда и спальные мешки.

Терапия для души

Некоторые военнослужащие на концертах порой не могут сдержать слез — настолько силен контраст их тяжелых, напряженных будней и атмосферы, которую создают творческие коллективы. Выступления построены по принципу пирамиды, в основании которой — спокойные произведения. Все номера разноплановые, чтобы заинтересовать каждого пришедшего отдохнуть парня. Артисты исполняют песни собственного сочинения, народные, а также современные композиции. На эти полтора часа бойцы забывают об окружающей их опасности.

© Минобороны России

"Да, они серьезные, военные, такие ребята более сдержанные. Их прямо надо раскачивать, у нас и программа таким образом сделана, что мы с ними взаимодействуем напрямую, особенно девочки. Мы с ними танцуем, мы их вызываем на сцену, мы с ними контактируем", — отметила художественный руководитель концертного ансамбля ЦДРА Ксения Белова, добавив, что и мужская половина коллектива также старается убрать барьеры со зрителем через рукопожатия и совместное исполнение песен.

По словам Беловой, если концерт проходит без коммуникации со зрителем, то не будет психологической разгрузки, ради которой они и проводятся.

В целом наш концерт заменяет несколько дней работы с психологом Ксения Белова художественный руководитель концертного ансамбля ЦДРА

Артисты говорят, что более благодарной и теплой публики нет нигде. Для девушек бойцы находят в окопах и лесах цветы, а без обеда, приготовленного в блиндажах, артистов не отпускают. Одной из участниц коллектива Наталье Плешневой достался особый подарок.

"Однажды после концерта ко мне подошел огромный боец. Ну вот прям очень большой. И вручил мне такой же огромный, как он сам, нож с гравировкой "Волк" — его позывным", — рассказывает Наталья. С бойцом, сделавшим ей самый необычный подарок на творческом пути, она общается до сих пор.

Такая работа — военный артист

Фронтовая бригада ЦДРА провела уже семь командировок в зону СВО. Сформировано несколько концертных групп по четыре — семь человек, которые работают в связке с другими творческими коллективами Минобороны России.

"Сказать, что не страшно, со стопроцентной уверенностью нельзя. Мы даем концерт, но тут же люди воюют. Конечно, страшно", — отметила Ксения Белова. Но добавляет, что сюрпризом место выступления ни для кого не является.

Она рассказала, что весь коллектив изначально понимает, где будет выступать. Все участники группы едут по собственному желанию. Но ни один из артистов не сказал: "Я не хочу, я не поеду". Наоборот, поехать хотят все.

"Военный артист, можно сказать, такая работа. Но когда домой возвращаемся, мы возвращаемся с чувством выполненного долга", — подытожил руководитель ансамбля.

Валерий Стурит