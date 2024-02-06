Минобороны России сообщило об уничтожении отделения пехоты ВСУ в Запорожской области

В ведомстве отметили, что для этого применили FPV-дроны

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские десантники уничтожили отделение пехоты ВС Украины в районе Вербового в Запорожской области двумя ударами дронов-камикадзе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения беспилотных летательных аппаратов ставропольских десантников из состава Южной группировки войск ежедневно уничтожают живую силу ВСУ в укрытиях ударными беспилотниками на запорожском направлении в районе Вербового. <…> Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил личный состав ВСУ в блиндаже. Повторным ударом второго FPV-дрона было уничтожено еще несколько украинских боевиков. Всего после нанесения удара двумя FPV-дронами противник потерял до отделения пехоты ВСУ в укрытии", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" российских десантников уничтожили замаскированные позиции и пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области.