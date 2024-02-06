Минобороны России сообщило об уничтожении группы украинских военных под Артемовском в ДНР

В ведомстве уточнили, что военные действовали на боевых машинах БМД-2К-АУ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бронегруппа российских десантников уничтожила скопление пехоты Вооруженных сил Украины на опорном пункте в районе Артемовска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Получив задачу на уничтожение группы пехоты ВСУ в опорном пункте, экипаж мобильной бронегруппы гвардейского парашютно-десантного полка тульского соединения ВДВ, действующий на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, под покровом темноты оперативно выдвинулся в заданный район для уничтожения указанных целей. После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ во избежание ответного огня экипаж боевой машины десанта немедленно сворачивается и меняет огневую позицию", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" российских десантников уничтожили замаскированные позиции и пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.