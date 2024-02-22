Незаметные герои: как граждане России помогают участникам СВО

Подвиги в ходе спецоперации совершают не только бойцы на передовой: после начала СВО обычные граждане России подключились к оказанию помощи военным и жителям Донбасса и Новороссии. Волонтеры, медики, коммунальщики, продавцы ежедневно приближают победу небольшими и, казалось бы, простыми действиями: организовывают помощь раненым, раздают гуманитарку, устраняют последствия обстрелов. Корреспондент ТАСС пообщался с военными, которые после серьезных ранений остались на фронте, а некоторые — продолжили патриотическую работу на "гражданке", волонтерами, врачами и другими героями спецоперации.

Утро с кофе

Донецк. Очередное утро начинается с украинского обстрела. Но это не повод отказываться от кофе, уверена Валерия Феданина — бариста в маленькой кофейне у печально известного Крытого рынка в центре города. Число погибших на рынке из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2022 года уже сравнялось с числом жертв в районах и населенных пунктах, непосредственно прилегающих к линии боевого соприкосновения.

"К сожалению, в радиусе Крытого рынка мы все чувствуем себя живой мишенью. Прилетает чаще всего на автостанцию, когда люди либо едут на работу, либо едут с работы, и не знаешь, когда твоя остановка будет последней. Но хочется обмануть смерть и сказать ей: "Не сегодня". Потому, добираясь до работы, предпочитаю выходить за одну остановку до конечной и срезать часть пути пешком. Мы уже привыкли за десять лет. Как я могу оставить людей без кофе? Кофе стал любимым напитком для очень большого количества людей. И какой бы ни была обстановка, люди заходят", — рассказывает девушка.

Для каждого здесь найдется доброе слово. В небольшой стеклянной банке — пожелания, их Валерия ежедневно пишет от руки. В привычной суете девушка не забывает и про традицию, которая в последние годы стала важной частью жизни продавцов рынка и жителей города. Периодически каждый из них останавливается у стихийного мемориала, чтобы почтить возложением цветов память погибших от украинских обстрелов торговцев и случайных прохожих.

Выложиться по максимуму

С Виктором Семенюком корреспондент ТАСС знакомится прямо во время его работы по восстановлению инженерных сетей в Киевском районе Донецка. Он — сварщик, помогает коммунальщикам разгребать последствия ударов ВСУ. Мужчина рассказывает, что для него нет разницы, в каких условиях работать.

"А если прорыв? Люди и так воду видят реже, чем хотелось бы, а так вообще могут без нее остаться. У нас задача какая — отработал, дело свое сделал и домой. Мы привыкли к этому грохоту (от обстрелов и работы ПВО — прим. ТАСС), работу никто не отменял, кроме нас ее никто не сделает", — говорит мужчина.

Виктору почти 60 лет. С начала проведения специальной военной операции он попытался отправиться добровольцем на фронт, но из-за проблем со здоровьем от участия в боевых действиях пришлось отказаться.

Вернулся к тому, чем занимался большую часть времени. Я сварщик с многолетним стажем. Ну и по совместительству выполняю еще часть задач. Людей у нас не много, приходится помогать коллегам. Сегодня вот устранили проблему на Киевском проспекте, затем поедем в Куйбышевский район. Там уже более опасно. Мы там много раз попадали под обстрелы. Такое ощущение складывается, что они (ВСУ — прим. ТАСС) нас ждут. Только наша вахтовка появляется на горизонте — начинают бить. Сейчас уже работают беспилотниками Виктор Семенюк

Он считает, что если не смог встать в строй с теми, кто защищает Родину на фронте, "тогда должен максимально выложиться здесь — в тылу".

Волонтеры на передовой

С началом СВО роль волонтеров выросла многократно. Они — еще одни герои спецоперации: сразу после бойцов в первых рядах заходят в только что освобожденные города. Зачастую это сопряжено с риском для жизни, но по-другому эти люди не умеют.

Микаэль Минасян © Проект "Мастерская новых медиа"

27-летний Микаэль Минасян — такой же. Он родом из Ясиноватой, что в пригороде Донецка. В 2014 году, когда начался конфликт, вместе с семьей эвакуировался в Крым, но вскоре вернулся, чтобы помочь родному краю в борьбе с украинскими войсками. Тогда Микаэль вместе с товарищами начал заниматься информированием населения через интернет, опровержением украинских фейков.

В 2015 году, когда появилась общественная организация "Молодая республика", вступил в ее ряды и начал вместе с другими волонтерами проводить спортивные, культурные и просветительские мероприятия для молодежи. Уже тогда волонтеры помогали мирным жителям, пострадавшим от обстрелов ВСУ, в том числе в ликвидации последствий прилетов. Сам десятки раз попадал под обстрел.

Мы выезжали вместе с военными, заходили первыми из гуманитарщиков в Волноваху, Мариуполь. В Мариуполе мы были первыми, кто вместе с Народной дружиной открывал гуманитарный штаб в магазине "Метро", когда в городе еще шли бои. Там, на самом деле, до снайперов было не так далеко, и снайперы простреливали участок. Пару раз над головой, рядышком пули просвистели Микаэль Минасян

Городские бои — это одно из самых страшных проявлений конфликтов. Микаэль до сих пор рассказывает о работе в Волновахе и Мариуполе с напряжением в голосе. "В Волновахе городские бои были не легче, чем в Мариуполе, особенно в начале. Когда мы заехали туда в первый раз, я увидел мертвых украинских военных, мирных жителей. Это, конечно, было страшно, ужасно <…>. Из подвала навстречу нам вышло девять детей, все черные от копоти, потому что они пытались хоть как-то греться свечками. Мы привыкли и смерть у себя дома видеть, и раньше, и сейчас подвергаемся обстрелам со стороны врага, но это, конечно, не сравнится с такими тяжелыми городскими боями, которые мы видели там", — добавляет Микаэль.

После освобождения Мариуполя Микаэль с соратниками продолжил помогать гражданским и военным. Когда на передовой идут интенсивные бои и скорые не справляются с потоком раненых, волонтеры подключаются к их эвакуации. Во время одного из выездов группа Микаэля попала под мощный обстрел, несколько человек погибло. Тогда он задумался о том, что у волонтеров должны быть социальные гарантии. В прошлом году после обучения в "Мастерской новых медиа" ему удалось задать такой вопрос президенту страны. Владимир Путин 13 февраля потребовал от кабинета министров до 1 марта "обеспечить предоставление равных социальных гарантий и страховых выплат волонтерам, осуществляющим свою деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей".

Спасая здоровье

Стоматолог Армен Багдасарян говорит — поехали в зону СВО, потому что увидели такую потребность. "Это было очень сложно изначально, потому что нужно было купить новое переносное оборудование. В итоге получилось, уже много раз заезжали. Примерно до недели в среднем там проводим, за заезд через нас проходит человек 50. Мы уже знаем, где нас ждут, познакомились с ребятами", — говорит врач.

Армен Багдасарян © Личный архив Армена Багдасаряна

В первую очередь, продолжает стоматолог, лечат пациентов с острой зубной болью, затем берутся за более простые случаи. "Гигиена хуже, и там очень много простых людей, которые не привыкли пользоваться услугами стоматологов. <...> Мы лечим зубы, когда кариес, эндодонтическое лечение проводим, когда задет нерв, чтобы боец мог прожить год-два без стоматолога", — добавляет он.

"Буханки" для фронта

Анатолий Земляков из Краснодара считает, что оставаться в стороне нельзя. По его словам, есть только два пути: либо помогать фронту, либо воевать самому. Еще в начале СВО он решил, что от фронта отдаляться не будет.

"Я начал ездить с гуманитарными миссиями к бойцам, когда не удалось попасть добровольцем. За это время я уже побывал на всех участках фронта — от Харьковской области до Херсонской. Мы возим ребятам транспорт на фронт: УАЗ "буханка" (УАЗ-452 — прим. ТАСС), грузовики, микроавтобусы. Всего уже около 20 направили ребятам", — рассказывает Земляков.

Вместе с неравнодушными людьми он выкупает автомобили в разных регионах страны. Затем с товарищами проводит ремонт и подготовку автомобиля в зависимости от запросов подразделений.

"Шины меняем, иногда перекрашиваем, если ребята просят. Сами везем машину, передаем в руки практически на линии фронта. Кроме того, пустую машину никогда не привозим, всегда наполняем ее гуманитарной помощью от наших коллег, от тех, кто другие аспекты гуманитарки закрывает", — добавляет он. Он также поделился воспоминанием, как однажды передавал машину в паре километров от линии боевого соприкосновения, где в тот момент шел бой.

Срок жизни автомобиля на линии фронта — около недели, говорит Анатолий. Но это его не останавливает, ведь зачастую "буханки" спасают жизни бойцам.

Казаки на службе

Казак Александр Старовойтов из Краснодарского края тоже теперь возит гуманитарку на фронт. Раньше сам стоял на передовой с оружием в руках. Он помогает освобождать Донбасс с самого начала эскалации. "Все началось еще в феврале 2014 года, когда в Киеве случился "майдан" и севастопольский "Беркут" (спецподразделение милиции — прим. ТАСС) вышел с него, вернулся в Крым. И они приняли решение перекрыть границу, чтобы провести референдум и войти в состав России. Казаки всего юга России приняли активное участие в обеспечении этой безопасности. В частности, я выехал 27 февраля в составе группы черноморских казаков", — рассказывает Старовойтов.

Александр Старовойтов © Личный архив Александра Старовойтова

Уже после референдума он отправился в Луганскую Народную Республику в качестве добровольца, вступил в ополчение. Старовойтов вспоминает: для того, чтобы встать на защиту жителей Донбасса, казаки брали отпуска и ездили полностью за свой счет. Уже спустя восемь лет, когда началась специальная военная операция, выбор перед ним не стоял: как только появилась возможность, он вступил в добровольческое подразделение "Барс-11 Кубань". Оно на тот момент сражалось в районе Марьинки под Донецком.

Служил во взводе разведки, на том направлении достаточно долго проходили очень ожесточенные бои, погибло очень много наших ребят. Там было много наемников, огромное количество натовского вооружения. Но 14 ноября 2022 года в ходе одного из боев я получил множественные осколочные и пулевые ранения, был доставлен в госпиталь, два месяца проходил лечение, а позже, так как уже не могу проходить службу, занялся активной волонтерской деятельностью Александр Старовойтов

Во время реабилитации казака пригласили возглавить филиал фонда "Защитники Отечества" по Краснодарскому краю, который помогает бойцам в решении различных вопросов. Старовойтов говорит: отказаться от такого предложения он не мог, ведь "для тех ребят, которые сидят в окопах, очень важно то, что происходит в их родном регионе, им нужно понимать, что с их семьями все хорошо, что их ждут дома, что, вернувшись, они не будут брошены".

Не опускать руки

Военные действительно ценят эту простую, но такую необходимую поддержку. И сами стараются не опускать руки. Герой России полковник Рустам Сайфуллин, например, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии и был дважды ранен. В настоящее время он является заместителем начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Сейчас продолжает реабилитацию, но регулярно ездит в зону СВО, чтобы подбодрить своих ребят.

Рустам Сайфуллин © Михаил Синицын/ ТАСС

Рустам Сайфуллин рассказывает, что в процессе восстановления после тяжелых ранений ему очень помогали хорошие привычки, выработанные с детства: любовь к спорту, дисциплине, закалка тяжелой работой. "В процессе восстановления все зависит от дисциплины. Я минимум два раза в неделю занимаюсь физическими упражнениями: тренировки плюс упражнения с отягощениями, чтобы сухожилия, мышцы и костный скелет были прочнее. Упражнения наработаны годами, я всю жизнь занимался спортом плюс, поскольку сам родом из села, всегда много занимался физическим трудом", — говорит Герой России.

По словам военнослужащего, своим примером он старается поддерживать других: приезжает к раненым на реабилитации, ездит в зону СВО.

Недавно навестил ребят в госпитале, поддержал своим примером — рассказал, как сам восстанавливался, подсказал, направил. Делюсь опытом. В этом году обязательно планирую поездки в зону СВО. Как только будет возможность, обязательно поеду Рустам Сайфуллин

Полковник отметил, что в этом году День защитника Отечества пройдет для его родного 40-го полка на особой ноте. "Обязательно поздравлю свой родной полк с 23 Февраля. 3 января Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин присвоил нашему полку почетное наименование "гвардейский", теперь он именуется 40-й гвардейский инженерно-саперный полк. Это самый молодой инженерно-саперный полк армейского подчинения. Я сформировал полк 1 декабря 2020 года и всего через три с небольшим года он уже стал гвардейским", — заявил Сайфуллин.

За годы военной службы Рустам Сайфуллин прошел все командные должности — от комвзвода до командира полка. Герой России принимал участие в военных кампаниях в Чечне, Сирии, Грузии. "Я всегда командовал. А не опустил руки после ранений, потому что командир — неважно, является ли он командиром танка, отделения, взвода, роты и выше — не имеет права показывать слабость. При выполнении боевых задач и после боевых действий он не имеет права опускать руки. Потому что на командира смотрят, для многих командир является примером. Если я опущу руки… Сколько у меня было ребят подчиненных за более чем 20-летний стаж, это же скажут: командир сдался. Поэтому только вперед. Даже намека не было на то, чтобы опустить руки и сдаться", — сказал он.

У военнослужащего большая семья — супруга, сын и две дочери. "Здесь я тоже не имею права отступить и сдаться. Кто будет моих детей ставить на ноги, обучать, воспитывать, растить? Как глава семьи я не имею права дать заднюю. В любом вероисповедании, пусть то ислам или христианство, глава семьи отвечает. В каком бы ты состоянии ни был, ты в ответе за семью. Я всегда говорю, что у меня две семьи: дети и супруга, а вторая семья — мой полк", — отмечает командир.

В последнее время все больше внимания уделяется реабилитации бывших участников СВО, получивших ранения. В частности, среди ветеранов спецоперации различных федеральных округов проводится серия соревнований при поддержке Паралимпийского комитета России, государственного фонда "Защитники Отечества" и Министерства спорта РФ. "Мы не сдаемся, идем только вперед. Третий этап кубка "Защитники Отечества" пройдет с 21 по 24 февраля в Калуге. Спортсмены — участники СВО с тяжелыми ранениями. Нет руки, нет ноги — это не приговор, жизнь продолжается", — говорит Сайфуллин.

Герой России также поддержал инициативу по привлечению ветеранов СВО к государственной, гражданской, муниципальной службе и работе в госорганизациях. "Рано или поздно война закончится, ребята будут возвращаться домой. А когда в регионе, в областной думе, в администрации города или района человек, который сам прошел жернова боевых действий, он сам знает все проблемы изнутри. И эффективность помощи, эффективность улучшения качества жизни населения будет однозначно выше. Особенно если это ветеран боевых действий, который сам получил серьезные ранения. Я только поддерживаю такую инициативу", — сказал полковник.

Девиз Сайфуллина — не отступать и не сдаваться. "Телу можно нанести ранения и увечья, духу — нельзя, — говорит военнослужащий. — Дух воина — стальной щит России. С потерей конечностей мы не теряем честь и совесть. Честь имею, служу России!"

Валерий Стурит, Михаил Скуратов, Екатерина Адамова, Галина Зверева