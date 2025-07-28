Военный эксперт отметил, что российские силы продвигаются у населенного пункта, несмотря на попытки Киева сдержать войска РФ

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы к населенному пункту Меловое Харьковской области в попытках сдержать наступление российских бойцов на этом участке, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В Меловом противник не отступает, он ведет здесь маневренную оборону и пока пытается удержать всеми силами и средствами продвижения наших войск. Более того, сюда перебрасываются дополнительные силы и средства резерва украинского командования. И, естественно, украинское командование надеется оттеснить наши войска с уже занятых рубежей и позиций", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что невзирая на все попытки Киева сдержать армию РФ у Мелового "замысел противника не реализовывается", российские силы "все равно продвигаются на данном участке".

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, продвинувшись севернее и южнее Мелового, почти на 6 км вклинились в оборону Киева на данном участке фронта. По его словам, силы РФ расширяют зону контроля у Мелового и наступают сразу в трех направлениях от населенного пункта.