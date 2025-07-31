Туда также перебрасывают прибывающих иностранных наемников, указал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины стягивают в район Константиновки, Славянска и Краматорска в Донецкой Народной Республике подразделения, которые прошли обучение в Европе, а также прибывающих иностранных наемников на фоне освобождения ВС РФ Часова Яра. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"В район Константиновки, Славянска и Краматорска [главком ВСУ Александр] Сырский и его руководство перебрасывают подразделения, которые прошли обучение на Западе, и наемников, которые прибывают на территорию Украины, поток их не ослабевает, хотя их много уничтожается. Поэтому, естественно, там идет укрепление именно линии боевого соприкосновения за счет тех ресурсов, которые прибывают с Запада, со стороны НАТО, где они прошли обучение", - сказал депутат.

Ранее военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин сообщал ТАСС, что Константиновка в ближайшее время может быть зажата в клещи, там идут серьезные бои. ВСУ испытывают нехватку личного состава, отмечено бегство украинских командиров.

31 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.