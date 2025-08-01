ВСУ целенаправленно уничтожают лесополосы, чтобы усложнить процесс продвижения российским военным, отметил заместитель командира штурмовой роты группировки "Центр"

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие для захода в село Новоукраинка под Красноармейском (Покровском) преодолели порядка 8 км практически открытой местности. Об этом рассказал ТАСС заместитель командира штурмовой роты группировки войск "Центр" Виталий Немудрый.

"Км 8, наверное, мы прошли. Были лесополки, но по большей части поля, открытые участки местности, где вообще ничего не растет, кроме травы. А также и лесополки уже выжженные, выпиленные", - сказал военнослужащий.

Он пояснил, что ВСУ целенаправленно уничтожают лесополосы, чтобы усложнить российским войскам процесс продвижения.

Минобороны 29 июля сообщило об освобождении населенного пункта Новоукраинка в ДНР.