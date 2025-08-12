Речь идет о военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады, уточнили в российских силовых структурах

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Командование записывает как самовольно оставивших части (СОЧ) военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады (ОЕБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропавших без вести в ходе штурмов в Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в 71-й ОЕБр по указу командира бригады военнослужащих, которые пропали без вести в ходе штурмовых действий либо на позициях, записывают в СОЧ", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ранее силовики, 71-я бригада Вооруженных сил Украины несет большие потери, украинские солдаты пропадают без вести целыми взводами.

В силовых структурах также сообщали, что ВСУ пытаются безуспешно прорвать фланги наступающих российских войск у Юнаковки Сумской области, идут тяжелые бои.