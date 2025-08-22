В российских силовых структурах отметили, что военные этой бригады "решили освободить себя"

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 118-й отдельной бригады территориальной обороны Украины передали российским войскам координаты мест дислокации личного состава 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины, которая выполняет функцию заградотряда. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Военнослужащие 118-й бригады теробороны Украины по примеру солдат 31-й бригады решили освободить себя и передали координаты очередного переброшенного заградотряда из числа 17-й бригады Нацгвардии, по которой, собственно, и отработали наши ФАБы", - сообщили в силовых структурах.

Ранее ТАСС сообщал, что в селе Березовое Днепропетровской области уничтожен новый заградотряд Нацгвардии Украины. По нему было выпущено четыре ФАБ-500.

Ранее координаты заградотряда Нацгвардии Украины российским войскам передавали военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.