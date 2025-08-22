По данным российских силовых структур, группа могла быть причастна к атаке на Героя России генерал-лейтенанта Эседуллу Абачева

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Группу 140-го центра сил специальных операций (ССО) ВСУ ликвидировали в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Стало известно, что 17 августа в Сумской области была ликвидирована группа 140-го центра ССО Украины в составе: командир группы - Билык Илья (позывной Голландец), старший оператор БПЛА - Яворский Станислав Александрович 21.07.2003 (позывной Борат) из Калуша Ивано-Франковской области, оператор БПЛА - Шевчук Юрий Сергеевич 4.06.1999 (позывной Джулиан), боец с позывным Сириус", - сказал собеседник агентства.

По данным собеседника, эта группа могла быть причастна к атаке на Героя России генерал-лейтенанта Эседуллу Абачева. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в Telegram-канале, что Абачев получил ранение в одном из приграничных районов в зоне СВО.