Корабли отработали противолодочные задачи с выполнением полетов палубной авиации, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) завершили совместное патрулирование в центральной части Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Отряд кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая завершил отработку задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В центральной части Тихого океана корабли отработали противолодочные задачи с выполнением полетов палубной авиации. После перехода в конечную точку намеченного маршрута корабли двух стран последовали своими курсами", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, стороны поблагодарили друг друга за успешное взаимодействие при выполнение всех поставленных задач. Там уточнили, что за все время совместного патрулирования кораблями было пройдено более 6 тысяч морских миль.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, эскадренный миноносец "Шаосин" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" ВМС НОАК вышли из Владивостока 7 августа после проведения российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2025". В ходе патрулирования экипажи кораблей зашли на Камчатку для пополнения запасов, после чего продолжили выполнение поставленных задач в Тихом океане.

Основными задачами пятого по счету совместного российско-китайского патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между странами, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР.

Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021 году и с тех пор проводится на ежегодной основе.