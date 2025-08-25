Также покидать свои дома не хотят и жители подконтрольных Украине территорий в Запорожской области, сообщил представитель подполья

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Жители подконтрольных Киеву территорий Херсонской и Запорожской областей отказываются от эвакуации, объявленной украинскими властями. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"Многие отказываются от эвакуации, которую власти объявляют с сильным запозданием. Люди просто бояться потерять свое жилье и имущество, они понимают, что если покинут свои дома, то в тот же день все будет разграблено украинскими боевиками. Люди переживают, их можно понять", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что продвижение российских войск все больше деморализует украинских военных. Это, по словам собеседника, происходит на фоне значительного роста потерь ВСУ и кратно увеличившегося числа дезертиров.