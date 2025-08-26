Военный эксперт отметил, что за последнее время ВС РФ продвинулись южнее Червоной Дибровы, а также севернее Серебрянки и Григоровки в ДНР

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Российские войска выдавливают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Кременских лесов в Луганской Народной Республике, противник контролирует менее 25% данной местности. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"ВС РФ продолжают выдавливать ВФУ с Кременских лесов. <…> На данный момент украинские боевики контролируют не более четверти Кременских лесов и эта цифра постоянно сокращается", - сказал он.

Марочко уточнил, что за последнее время ВС РФ продвинулись южнее Червоной Дибровы в ЛНР, а также севернее Серебрянки и Григоровки соседней ДНР. "Также наши бойцы усилили удары по окрестностям населенного пункта Драновка в ДНР, где у противника находится основное сосредоточение сил", - добавил собеседник агентства.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что армия РФ берет в огневой мешок группировку ВСУ, дислоцированную в Кременских лесах. По его словам, освобождение Кременских лесов снизит число вражеских атак на Кременную и Лисичанск. При этом Кременские леса для Вооруженных сил Украины имеют стратегическое значение, поскольку в них легко можно укрываться и создавать замаскированные позиции.