Военный эксперт считает, что активизация ВСУ на этом участке фронта нужна Владимиру Зеленскому для того, чтобы показать "хоть какие-то успехи" украинских войск на линии фронта

ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили число атак на западных рубежах Луганской Народной Республики для "каких-либо перемог" в зоне специальной военной операции на фоне поражений на Сумщине. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что ВСУ с начала недели усилили атаки на западных рубежах ЛНР и штурмуют на участке фронта шириной более 20 км.

"Усиление давления на западных рубежах Луганской Народной Республики я связываю с тем, что сейчас украинское военно-политическое руководство в спешном порядке ищет какие-то участки на линии боевого соприкосновения, где можно заявить о каких-либо перемогах. Все то, что нес Зеленский по поводу Сумской области - оказалось, по сути, фейком. Никакие позиции наши военнослужащие не утратили. Это была информационная провокация", - сказал он.

Марочко считает, что активизация ВСУ на западе ЛНР нужна Владимиру Зеленскому для того, чтобы показать "хоть какие-то успехи" украинских войск на линии фронта, а также "заглушить ту несурядицу и нелепицу, которую он наговорил ранее".

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина не собирается выводить войска из Донбасса и юридически признавать потерю территорий. Он также также дал понять, что не рассматривает контролируемые Россией территории Сумской и Николаевской области, как объекты для обмена, поскольку считает их слишком незначительными.