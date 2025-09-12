Дальние выстрелы, ближний бой, рукопашная: как российские танкисты воюют в СВО

Ежегодно во второе воскресенье сентября в Вооруженных силах России отмечается День танкиста. В 2025 году эта дата приходится на 14 сентября. Несмотря на новинки в области вооружений, танк остается основой Сухопутных войск Вооруженных сил России. Боевые машины модернизируются, усиливается защита, меняется тактика применения, но неизменными остаются мастерство и отвага их экипажей. В канун праздника ТАСС вспомнил, как российские танкисты освобождали территории в ходе спецоперации в 2025 году

Танк плюс дрон

Опыт использования танков в специальной военной операции показал, что танк может эффективно применяться не только для наступательных действий и борьбы с тяжелыми бронемашинами противника, но и в качестве высокозащищенной самоходной артустановки переднего края для уничтожения ненаблюдаемых целей на большой дальности. Огонь непрямой наводкой входил в наставления по танковой стрельбе и раньше. Но благодаря массовому применению в Вооруженных силах России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в последние годы такая стрельба стала гораздо результативнее: беспилотный разведчик в реальном времени передает изображение цели, а корректировщик наблюдает разрывы снарядов и передает танкистам поправки.

Таким образом танкисты "разбирают" укрепрайоны, места сосредоточения противника, склады боекомплектов (БК), срывали ротацию украинских боевиков с минимальным расходом боеприпасов.

"Сначала нам сказали, что в лесу находится просто группа пехоты, — привело Минобороны России слова командира танкового взвода с позывным Семнадцатый. — Вследствие оперативного выезда [наших танкистов] <...> после первого выстрела поняли, что [враги] находятся вблизи склада БК. После [нашей] работы был заметен очень длительный пожар". "Отработали красиво, горячо, благодарю!" — передали танкистам по рации.

"Противник пытается огрызаться, но ничего не получается: мы всегда на низком старте, — рассказывает командир танка с позывным Скрипа. — Как только наши беспилотные аппараты наблюдают какой-то выкат техники или живой силы противника — буквально пять минут, и мы мчим на позиции и просто разносим там все".

Уже и со счета сбились, сколько целей поразили. В день, бывает, поражаем по две-три цели. Мы уже перестали считать Реан Истомин наводчик танка

Работают танкисты в зоне СВО и в составе бронегрупп, бьют прямой наводкой, выкатываясь вплотную к цели. В августе российское военное ведомство опубликовало видео, на котором танк Т-72Б3М — новейшая модернизация "семьдесятдвойки" — в упор разносит опорный пункт противника в условиях городской застройки на Красноармейском направлении. "Грамотные и умелые действия танкистов группировки войск "Центр" позволили штурмовым группам закрепиться в указанном районе", — прокомментировали в Минобороны работу экипажей.

"Танковый экипаж, ворвавшись на полном ходу в населенный пункт, точным выстрелом уничтожил подбитый танк, чтобы его не смог эвакуировать противник, — рассказывало российское военное ведомство об освобождении Ясеневого в ДНР. — Затем танкисты переместились вглубь населенного пункта, где попали под огонь противника из засад и ответным огнем уничтожили две огневые точки противника в домах".

Поддержка штурмовиков

Российские танкисты работают в тесном взаимодействии с штурмовыми подразделениями, помогая им выполнять задачи.

"Штурмовик идет, встречает сопротивление — конкретный дом, подвал. Работает танк с закрытых огневых позиций, сносим этот дом, этот подвал, тормозим полностью это сопротивление, — рассказал командир танкового батальона с позывным Алтай.

Противник пытается помешать боевой работе танкистов ВС РФ, используя различные средства. Дроны-камикадзе — одна из главных угроз для тяжелых бронемашин в СВО.

"Доехали напряженно, <...> по нам отработал FPV. Продолжили работу — пацаны там заходят, надо было прикрывать, — сообщил на видео Минобороны командир танка младший сержант Александр Супенко, рассказывая о помощи штурмовикам под Красноармейском. — Отработали успешно. При отходе у нас оставались крайние пять снарядов. Отработал [вражеский] FPV справа. Продолжили работу, добили БК, начали отходить. При отходе нас "догоняла" арта "укропов" — сзади кинула один снаряд, <...> спереди танка пытались [бить] на опережение". Командир добавил, что защититься от украинских дронов помогала аппаратура радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Есть прикрытие, которое сбивает [дроны], посты, много людей пытаются сбивать", — объяснил командир танка Андрей Дорошенко. Танкисты продолжают выполнять задание даже при попаданиях FPV-беспилотников. Дорошенко рассказал об эпизоде, когда вражеский БПЛА пытался атаковать их машину. Сработали защитные системы, в том числе станция РЭБ — дрон не смог прицельно поразить танк, упав на защитную решетку над башней. "Продолжили стрелять, отстрелялись, дали команду на откат — откатились, приехали. За ночь исправили все", — подытожил командир боевой машины.

В 2024 году представитель концерна "Уралвагонзавод", занимающегося восстановлением поврежденных в СВО танков, рассказал о Т-72 с массивными защитными решетками, который выдержал свыше 100 попаданий дронов-камикадзе, противотанковых ракет и других боеприпасов. "Это примерно, суммарно со слов экипажа. Предполагаю, что было больше. <...> Экипаж остался полностью целым и невредимым, ребята продолжают выполнять свои боевые задачи", — сказал специалист.

Впрочем, члены танковых экипажей и лично отражают атаки украинских беспилотников. Так, экипаж танка под командованием лейтенанта Ивана Орлова шел "домой" с боевого задания. "Возвращаясь в исходный район, гвардии лейтенант Орлов заметил приближающийся к танку FPV-дрон, немедленно среагировав, уничтожил его выстрелом из охотничьего ружья", — сообщило Минобороны РФ.

Во время огневой поддержки штурмов, заходивших в населенный пункт Новоелизаветовка ДНР, в российский танк попала противотанковая управляемая ракета ВСУ. "Танчик немного шатнулся, но выдержал", — описывает ситуацию наводчик-оператор Валерий Григорьев. В итоге Новоелизаветовка была освобождена.

Ближний бой, рукопашная схватка, помощь жителям

В одном из эпизодов боевых действий, описанном Минобороны России, танкисты сами побывали в роли пехотинцев-штурмовиков. Экипаж танка выполнял боевую задачу: взаимодействуя с атакующими пешими военнослужащими, зачистить опорный пункт врага. Тяжелая машина шла первой, со стороны противника велся огонь из артиллерии, применялись беспилотники. Внезапно по танку ударил дрон-камикадзе, а затем машина наехала на мину. Экипаж покинул обездвиженный танк, командир штурмовой группы отдал приказ спешившимся танкистам прикрывать тыл группы. Позже подбитую боевую машину эвакуировали и отремонтировали.

В апреле российское военное ведомство рассказало о случае, когда член танкового экипажа обезвредил противника в рукопашной схватке. Участвуя в освобождении населенного пункта Скудное в ДНР, танк Т-80БВМ 5-й гвардейской танковой бригады группировки "Восток" получил повреждения от взрыва мины. Экипаж покинул машину и рассредоточился. Внезапно в полуразрушенном здании механик-водитель с позывным Макс столкнулся с украинским наблюдателем. Тот взял танкиста на прицел. "Он разрешил мне уйти, но я видел в его глазах — выстрелит в спину, — сообщил Макс. — Когда услышал дважды щелчок затвора, понял: автомат заклинило. Это был единственный шанс". Мехвод, раньше занимавшийся вольной борьбой, бросился на противника, одолел его и взял в плен.

Российские танкисты не только освобождают населенные пункты, но и помогают их жителям. Минобороны России рассказало, как военнослужащие танкового полка группировки войск "Южная" навещают сельчан в освобожденной Елизаветовке ДНР, спрашивая о необходимом и завозя им продукты питания, средства первой необходимости, теплые вещи, лекарства и топливо для электрогенераторов. "Также люди получают квалифицированную медицинскую помощь от наших военных медиков. Танкисты помогают жителям Елизаветовки и с оформлением необходимых документов", — отметили в военном ведомстве.

