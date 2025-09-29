Погибли двое украинских военных, одному удалось добраться до позиций ВС РФ, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Группа солдат ВСУ из числа заблокированных в Синельниковском лесу Харьковской области попала под удар украинского дрона при попытке сдаться в плен ВС РФ. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

На харьковском направлении бойцы группировки "Север" завершают уничтожение блокированных в лесу подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

"Всего в окружении остается чуть более десятка боевиков ВСУ и они начинают сдаваться в плен, - сказал собеседник агентства. - Группа из трех военнослужащих 127-й ОТМБр попыталась сдаться в плен, выдвинувшись в сторону позиций ВС РФ с поднятыми руками, но попала под удар дронов со стороны своих же сослуживцев. Двое убиты, одному удалось дойти до позиций "Северян" и сдаться, сохранив свою жизнь".

В силовых структурах ТАСС ранее сообщали, что около 20 солдат ВСУ остаются заблокированными в Синельниковском лесу.

Ранее силовики также сообщили ТАСС, что командование ВСУ прекратило попытки деблокирования окруженных в Синельниковском лесу подразделений, оставив их умирать. Также отмечалось, что российские военные уничтожили более половины личного состава ВСУ, попавшего там в окружение.