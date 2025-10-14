Пленный "азовец" рассказал, что российские бойцы угостили его шоколадкой

Дмитрий Лысокобылко сообщил, что солдаты ВС РФ также предлагали попить, передохнуть

Редакция сайта ТАСС

© "Оперативный простор"/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Украинский солдат из 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) Дмитрий Лысокобылко рассказал, что в российском плену его угостили чаем, кофе и шоколадом. Это стало известно из видео, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Я ковылял, потому что 300-й (раненый - прим. ТАСС). Где [солдаты ВС РФ] найдут точки на заходы в позиции, там предлагали закурить, водички попить, передохнуть, [потом] двигаться дальше. Дальше [также предлагали] покушать, чай, кофе, даже шоколад", - сказал военнопленный.

Ранее ТАСС опубликовал видео, где пленный "азовец" отметил, что Владимира Зеленского избрали президентом Украины на выборах в 2019 году "по приколу".