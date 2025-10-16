ВС РФ в Московском и Балагане атаковали ВСУ дронами с термобарическими снарядами

Беспилотник применили для поражения пулеметной точки противника, рассказал командир подразделения БПЛА Виктор Воронин

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Операторы БПЛА 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенных пунктов Московское и Балаган Донецкой Народной Республики уничтожил здание с пулеметчиком ВСУ при помощи дронов с термобарическими снарядами. Об этом рассказал командир подразделения БПЛА Виктор Воронин.

"В ходе продвижения штурмовых групп было обнаружено очень укрепленное здание, там находилась проблематичная пулеметная точка, которая сдерживала атаку наших парней. По ней было принято решение отработать термобаром. Дроном управлял пилот как раз из моего расчета. Два дрона - и парни уже двигались увереннее", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Минобороны 13 октября сообщило об освобождении Московского, 14 октября - Балагана.