ТАСС: Сырский намерен избавиться от своего конкурента Драпатого

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Главком ВСУ Александр Сырский намерен избавиться от своего конкурента - экс-командующего расформированной оперативно-стратегической группировки (ОСГ) "Днепр" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого. Об этом заявили ТАСС в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, Драпатый, в отличие от Сырского, очень хорошо зарекомендовал себя в кругах военного руководства НАТО. Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС, что теперь Драпатый возглавляет группу войск ВСУ "Север".

"В случае провала Драпатого на харьковском направлении Сырский окончательно избавится от неугодного конкурента, а заодно дискредитирует подразделения, которые прямо поддерживают политических оппонентов [Владимира] Зеленского", - отметил собеседник агентства.

По его мнению, все лояльные главкому генералы и лично Сырский будут всячески мешать Драпатому, как это было во время его нахождения в должности главкома Сухопутных войск, так как это будет поддерживать авторитет главкома.