Эксперт Киселев: потеря Красноармейска вынудит ВСУ уйти из других поселений

Военный эксперт отметил, что для гарнизонов противника в этих населенных пунктах наступление ВС РФ будет "чудовищной катастрофой"

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Освобождение российской армией Красноармейска (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики вынудить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступить из ближайших Дружковки, Константиновки и Славянска. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Виталий Киселев.

"ВСУ могут бросить Дружковку, Константиновку и Славянск только в том случае, когда мы освободим в ближайшее время Красноармейск. Северо-западней Красноармейска находятся Доброполье, Белозерское, Новодонецкое и Александровка. Вот Александровка - это как раз и будет та точка невозврата, где противник, по всей вероятности, и бросит населенные пункты с учетом того, что мы будем их обходить практически с тыла. Для них это будет чудовищная катастрофа, для этих гарнизонов", - сказал он.

Ранее Киселев сообщал ТАСС, что командование ВСУ ежедневно перебрасывает в Красноармейск до 120 солдат, что говорит о "чудовищных" потерях Киева в городе.