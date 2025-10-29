Алаудинов назвал красноармейское направление самым успешным для ВС РФ

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" добавил, что российским силам осталось освободить "маленький кусочек" в ЛНР и около 30% территорий в ДНР

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Наступление российских подразделений на красноармейском направлении можно назвать самым успешным в зоне проведения СВО. Такое мнение высказал ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Покровское (красноармейское - рус.) направление, непосредственно Донецкий участок фронта, там как раз, получается, наши силы, средства максимально продвигаются, ежедневно они освобождают по одному-два населенных пункта, и мы это все фиксируем. По результативности, как раз, этот участок и есть [самый успешный]", - сказал Алаудинов.

Он также добавил, что российским военнослужащим осталось освободить "маленький кусочек" в ЛНР и порядка 30% территорий в ДНР.

Ранее Алаудинов в интервью ТАСС сообщил, что спецназ "Ахмат" продвигается в зоне спецоперации, результативно выполняя поставленные задачи с наименьшими потерями.