Боец Фил: группировка ВСУ в Привольном была мало обучена

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Уровень подготовки украинских войск в населенном пункте Привольное в Запорожской области был невысоким, рассказал ТАСС штурмовик 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Фил.

"Мало обученные [солдаты ВСУ], конечно, в основном бегут и принимать бой особо не собираются, стреляют как попало", - сказал штурмовик.

Он подчеркнул, что в отличие от ВСУ российские войска ежемесячно проходят обучение на полигонах после выполнения каждой боевой задачи.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Привольное в Запорожской области.