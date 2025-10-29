Сальдо отметил профессионализм 127-й бригады разведки в Херсонской области

Губернатор Херсонщины также поблагодарил воинов за мужество и верность долгу

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 29 октября. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил смелые и профессиональные действия бойцов 127-й отдельной бригады разведки, удостоенной почетного наименования "гвардейской".

"Разведчики с 2023 года геройски сражаются на херсонском направлении, работают смело, профессионально, с точным расчетом, - написал Сальдо в своем Telegram-канале. - Дорогие друзья, вы защищаете Родину и нашу Херсонщину с честью и достоинством, и гвардейское звание - заслуженное признание ваших подвигов".

Глава региона поблагодарил воинов за мужество и верность долгу.

Президент РФ Владимир Путин присвоил 127-й отдельной бригаде разведки почетное наименование "гвардейская" за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом". Указ подписан после общения с бойцами СВО в Центре военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка, где комбриг попросил главу государства о почетном наименовании.

В начале сентября военнослужащие 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" получили орден Мужества за взятие под контроль малого железнодорожного Антоновского моста в Херсонской области.

Это была одна из крупнейших операций на левобережье области: в июле разведчики взяли мост под контроль, выбив оттуда противника, и водрузили там флаг, несмотря на попытки ВСУ атаковать дронами. По своей сути она сопоставима с операцией "Поток" в Курской области: в условиях ограниченного пространства с помощью смекалки военные достигли своей цели.