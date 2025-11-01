Эксперт Степанов назвал "Посейдон" убийцей морских баз

Этот подводный безэкипажный аппарат за счет своего поражающего воздействия "де-факто нейтрализует любую авианосную ударную группу", подчеркнул военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Поражающая способность подводного безэкипажного аппарата "Посейдон" с ядерной энергоустановкой делает его оружием тотального поражения для военно-морских баз и авианосных ударных групп противника. Об этом в беседе с ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Читайте также

Ядерный повелитель морей: что говорят специалисты о дроне "Посейдон"

"Посейдон" - это не просто убийца военно-морских баз потенциального противника, но и за счет своего поражающего воздействия он де-факто нейтрализует любую авианосную ударную группу. Практически весь надводный и подводный флот, который окажется в зоне поражения "Посейдона", будет гарантированно ликвидирован. Поэтому это оружие глобального действия и тотального поражения", - отметил он.

Эксперт напомнил, что "Посейдон" перемещается в практически не контролируемом подводном пространстве на глубине до 1 тыс. м на неограниченные расстояния со скоростью, по разным оценкам, до 130 км/ч. По его словам, ни у одной армии мира нет комплексных систем своевременного выявления автономных подводных аппаратов с подобными характеристиками и скоростными показателями. И это говорит о том, что у Вашингтона как основного оппонента России никаких инструментов предупреждения и сдерживания в отношении "Посейдона" на сегодняшний день не существует.

Степанов добавил, что, по отдельным оценкам, зона потенциального поражения аппарата с гарантированной ликвидацией объектов составит более 25 км. С учетом того, что ключевая промышленная и финансовая инфраструктура как у США, так и у Великобритании сконцентрирована в прибрежных районах, она находится в зоне неприемлемого потенциального ущерба. "Неприемлемый ущерб равняется гарантированному стратегическому поражению, а значит "Посейдон" служит тем стоп-краном, который воспрещает в автоматическом режиме Вашингтону принимать какие-либо угрожающие национальной безопасности РФ военно-политические решения в соответствии с их доктриной", - заключил эксперт.

29 октября во время общения с бойцами СВО президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой. По словам главы государства, он намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету "Сармат". Как позже заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, "Посейдон" может рассматриваться как оружие судного дня.