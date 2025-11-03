Минобороны показало видео окружения ВСУ в Димитрове

Задачу выполняют подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

ТАСС, 3 ноября. Минобороны России показало кадры из Димитрова ДНР, на которых российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ с востока и расширять зону контроля в городе.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

В военном ведомстве ранее сообщили, что суточные потери противника на участке составили до 225 военных.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии Центральной группировки ВС РФ продолжают продвижение и расширяют зону контроля в населенном пункте, сжимая кольцо окружения группировки ВСУ с востока - за сутки освобождено более 20 зданий.