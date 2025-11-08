ТАСС: ВС РФ ликвидировали сержанта Нацгвардии Украины Бондаренко

Солдат также отвечал за пиар бригады "Хартия", рассказали в российских силовых структурах

8 ноября., /ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС /. Отвечавший за работу с волонтерами и пиар бригады "Хартия" сержант Нацгвардии Украины Антон Бондаренко ликвидирован в Липцах Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Липцах ликвидирован сержант 13-й бригады оперативного назначения НГУ ("Хартия") Антон Бондаренко, который занимался работой с волонтерскими организациями, организацией сборов и пиаром бригады. Одной из главных задач Бондаренко было взаимодействие с западными журналистами по вопросам формирования негативного образа России в Европе", - сказал собеседник агентства.

В силовых структурах отмечали, что 13-я бригада Нацгвардии "стала прибежищем для различного рода известных личностей". Это связано с тем, что сама бригада дислоцирована в Липцах, где боевые действия ведутся с наименьшей интенсивностью по сравнению с другими участками фронта.

Как сообщали силовики, новый командир 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия" продает воинские звания.