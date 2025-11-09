Пушилин: ВС РФ ведут городские бои в Северске ДНР

Глава Донецкой Народной Республики отметил улучшение позиций российских подразделений практически по всей линии соприкосновения в населенном пункте

Глава ДНР Денис Пушилин © Михаил Терещенко/ ТАСС

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ приступили к городским боям в Северске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Северск. Мы видим, что уже городские бои, видим улучшение и там позиций наших подразделений по всей практически линии соприкосновения", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.

5 ноября военный эксперт Андрей Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие наносят удары по дислоцированным в Северске подразделениям ВСУ сразу с трех направлений. На севере города силы РФ давят на противника на фронте шириной в 7 км.