Кимаковский: у Купянска уничтожили солдат ВСУ, причастных к убийству гражданских

Пункт управления беспилотниками поразили ударами ФАБ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен ударами ФАБ под Купянском Харьковской области. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, предположительно, уничтожены операторы БПЛА, причастные к недавнему убийству мирных жителей, которые пытались спастись из города.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Наши ВКС ФАБами уничтожили крупный пункт управления БПЛА противника под Купянском. Предположительно, именно оттуда работали операторы БПЛА, причастные к гибели мирных жителей, которые погибли от дронов ВСУ при попытке выйти на российскую сторону", - рассказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об убийстве военными ВСУ при помощи дронов мирных жителей Купянска. Гражданские пытались эвакуироваться на российскую сторону.