Иностранные наемники прибыли под Глушкову Харьковской области

Они нужны для выполнения функции заградительных отрядов, указал замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Иностранные наемники прибыли под Глушковку Харьковской области в качестве заградительных отрядов Вооруженных сил Украины, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Имеется информация о прибытии иностранных наемников, преимущественно из Республики Колумбия, в район села Глушковка для выполнения функции заградительных отрядов", - сказал Лисняк.