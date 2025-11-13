Иностранные наемники прибыли под Глушкову Харьковской области
ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Иностранные наемники прибыли под Глушковку Харьковской области в качестве заградительных отрядов Вооруженных сил Украины, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
"Имеется информация о прибытии иностранных наемников, преимущественно из Республики Колумбия, в район села Глушковка для выполнения функции заградительных отрядов", - сказал Лисняк.