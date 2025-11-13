Марочко: ВС РФ освободили Синельниково при ожесточенном сопротивлении ВСУ

Такая значимая победа российских сил открывает перспективы для продвижения на этом направлении, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие освободили Синельниково в Харьковской области, несмотря на ожесточенное сопротивление Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо освобождения населенного пункта Синельниково в Харьковской области, то это очередной успех нашей армии. Более того, хочу отметить, что за данный населенный пункт велись очень ожесточенные бои на протяжении длительного времени. Там украинские боевики засели в лесистой местности и всячески пытались противодействовать нашим вооруженным силам, которые занимались освобождением данного района", - сказал он.

Марочко отметил, что освобождение Синельниково - очень значимая победа для ВС РФ, которая также "открывает перспективы для дальнейшего продвижения на данном направлении".

Об освобождении Синельниково в Минобороны РФ сообщили 13 ноября.