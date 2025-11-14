Марочко: освобождением Даниловки ВС РФ перерезали логистическую артерию ВСУ
00:02
ЛУГАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Освободив Даниловку Днепропетровской области, российские военнослужащие перерезали важную логистическую артерию Вооруженных сил Украины, проходящую от Отрадного к Новому Запорожью. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Освобождение Даниловки носит стратегический характер. Дело в том, что наши военнослужащие перерезали очень важную логистическую артерию, которая от Отрадного ведет в Новое Запорожье, по которой украинские боевики с Днепропетровской области и осуществляли снабжение своей группировки в Запорожской области", - сказал он.
Об освобождении Даниловки в Минобороны РФ сообщили 13 ноября.