Марочко: освобождением Даниловки ВС РФ перерезали логистическую артерию ВСУ

Об освобождении населенного пункта в Минобороны России сообщили 13 ноября

ЛУГАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Освободив Даниловку Днепропетровской области, российские военнослужащие перерезали важную логистическую артерию Вооруженных сил Украины, проходящую от Отрадного к Новому Запорожью. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение Даниловки носит стратегический характер. Дело в том, что наши военнослужащие перерезали очень важную логистическую артерию, которая от Отрадного ведет в Новое Запорожье, по которой украинские боевики с Днепропетровской области и осуществляли снабжение своей группировки в Запорожской области", - сказал он.

Об освобождении Даниловки в Минобороны РФ сообщили 13 ноября.