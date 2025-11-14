Марочко: ВС РФ вклинились более чем на 1 км в оборону ВСУ после взятия Даниловки

Военный эксперт отметил, что российские бойцы готовят плацдарм для развития успеха в разных направлениях на этом участке фронта

ЛУГАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив Даниловку в Днепропетровской области, более чем на 1 км вклинились в оборону Вооруженных сил Украины на этом участке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"У Даниловки наши военнослужащие развивают успех. Вклинивание в оборону противника составило более 1 км. И мы сейчас подготавливаем своеобразный плацдарм для развития успеха в разных направлениях в данном районе", - сказал он.

Об освобождении Даниловки в Минобороны РФ сообщили 13 ноября.