Марочко: ВС РФ подошли к Андреевке, осложнив положение ВСУ у Гуляйполя
ЛУГАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие вплотную подошли к Андреевке Днепропетровской области, это сильно усложнило оперативно-тактическую обстановку Вооруженным силам Украины, дислоцированным у Гуляйполя соседней Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Сейчас наши военнослужащие вплотную подошли к населенному пункту Андреевка в Днепропетровской области. Естественно, это очень сильно осложнило оперативно-тактическую обстановку боевикам в районе Гуляйполя, что, в принципе, я прогнозировал еще неделю назад. И, естественно, данный факт является закономерным, но не стоит занижать заслуги наших военнослужащих, которые действительно героически и очень быстрыми темпами продвигаются на данном направлении", - сказал он.
2 ноября Марочко сообщал ТАСС, что, освободив Новоалександровку и продолжив продвижение к Андреевке в Днепропетровской области, российские бойцы перерезают основную трассу снабжения украинских боевиков Покровское-Доброполье.