Марочко: ВС РФ подошли к Андреевке, осложнив положение ВСУ у Гуляйполя

Российские силы "героически и очень быстрыми темпами продвигаются" на этом направлении, добавил эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие вплотную подошли к Андреевке Днепропетровской области, это сильно усложнило оперативно-тактическую обстановку Вооруженным силам Украины, дислоцированным у Гуляйполя соседней Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Сейчас наши военнослужащие вплотную подошли к населенному пункту Андреевка в Днепропетровской области. Естественно, это очень сильно осложнило оперативно-тактическую обстановку боевикам в районе Гуляйполя, что, в принципе, я прогнозировал еще неделю назад. И, естественно, данный факт является закономерным, но не стоит занижать заслуги наших военнослужащих, которые действительно героически и очень быстрыми темпами продвигаются на данном направлении", - сказал он.

2 ноября Марочко сообщал ТАСС, что, освободив Новоалександровку и продолжив продвижение к Андреевке в Днепропетровской области, российские бойцы перерезают основную трассу снабжения украинских боевиков Покровское-Доброполье.