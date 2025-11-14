Марочко: ВС РФ после освобождения Синельникова начали бои за Лиман

Военный эксперт добавил, что продвижению российских сил на этом участке способствует артиллерия

ЛУГАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Силы РФ, освободив Синельниково, начали бои за взятие Лимана в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"После освобождения Синельниково Харьковской области ВС РФ, развивая успех юго-западнее Волчанска, начали мероприятия по освобождению населенного пункта Лиман", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что продвижению сил РФ на этом участке способствует артиллерия: российские артиллеристы ведут заградительный огонь для закрепления бойцов на новых позициях, параллельно уничтожая скопление вооружения, военной техники и личного состава противника в районах Лимана и Вильча в Харьковской области. "Беспилотная авиация ведет объективный контроль в данном районе и, в случае обнаружения цели, наносит огневое поражение. Противник осуществляет действия для стабилизации обстановки, однако ощущается несогласованность действий и панические настроения в рядах вооруженных формирований Украины", - подчеркнул Марочко.

Об освобождении Синельниково в Минобороны РФ сообщили 13 ноября.