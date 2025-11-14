ТАСС: ВС РФ блокировали ВСУ с юга Великомихайловки в Днепропетровской области

Военные вклинились в оборону противника на глубину более 4 км, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" в Днепропетровской области освобождением Орестополя блокировали с юга крупный укрепрайон ВСУ в Великомихайловке. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с опорой на освобожденное ранее Волчье и прилегающие территории вклинились в оборону противника на глубину более 4 км. <…> Забайкальцы своими решительными действиями блокировали крупный укрепрайон ВСУ в Великомихайловке с юга", - сказал собеседник.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении Орестополя в Днепропетровской области.