МО РФ: взятие Платоновки позволяет ВС РФ контролировать дорогу Северск - Красный Лиман

Это лишает противника важного логистического маршрута, значительно затрудняя положение украинских войск в городе, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Освобождение Платоновки в ДНР позволяет ВС РФ полностью контролировать дорогу Северск - Красный Лиман (украинское название - Лиман). Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее в ведомстве сообщили, что военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск освободили населенный пункт Платоновка вблизи Северска.

"Освобождение села на северо-западе от Северска позволяет подразделениям ВС РФ полностью контролировать дорогу Северск - Красный Лиман, что лишает противника важного логистического маршрута, значительно затрудняя положение украинских войск в городе. Продолжая успешное наступление, бойцы 7-й отдельной мотострелковой бригады взяли очередной населенный пункт в рамках блокирования украинских войск в городе Северск", - сказали там.