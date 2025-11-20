Боец Моряк: на зачистку Гая на Днепропетровщине ушли всего сутки

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Зачистка от ВСУ населенного пункта Гай в Днепропетровской области заняла сутки, рассказал ТАСС старший стрелок 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Моряк.

"Населенный пункт был небольшой, в принципе мы сделали это (зачистили - прим. ТАСС) быстро, практически за день. То есть у нас уже отлажена методика, идем быстро", - рассказал боец.

Он подчеркнул, что оперативное продвижение российских военнослужащих не дает ВСУ возможности подтянуть силы.

Об освобождении населенного пункта Гай в Днепропетровской области Минобороны РФ сообщили 17 ноября.