Белоусов поздравил мотострелков Южной группировки с освобождением Звановки

Глава военного ведомства отметил, что мужество и отвага личного состава соединения позволяют успешно выполнять боевые задачи

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Звановка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Военнослужащие бригады, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои в Донбассе. В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство", - привели слова Белоусова в Минобороны.

Глава военного ведомства отметил, что мужество и отвага личного состава соединения позволяют успешно выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск.

"Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Родине", - добавил министр обороны.