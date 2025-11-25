Чемезов опроверг заявления западных экспертов об уходе массовых армий

По словам главы Ростеха, "СВО показала, что это не так"

Редакция сайта ТАСС

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов © Ростех

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Спецоперация на Украине показала, что западные эксперты, заявлявшие об уходе массовых армий, ошибались. Современный конфликт по-прежнему требует много оружия и боеприпасов, заявил в интервью ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Кстати, еще недавно западные эксперты говорили, что время массовых армий ушло. СВО показала, что это не так. Серьезный современный конфликт по-прежнему требует много оружия и боеприпасов. Артиллерия была, есть и еще долго будет богом войны. Армии требуется много пушек, а значит, и много снарядов к ним", - сказал собеседник агентства.

Также в интервью Чемезов заявил, что Ростех готов дополнительно нарастить производство вооружения и военной техники, если будет такая необходимость.

Полный текст интервью будет опубликован 26 ноября в 09:00 мск.