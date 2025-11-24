Ростех при необходимости готов нарастить производство вооружений

Спецоперация доказала способность российского ОПК быстро меняться и расширять производство под текущие нужды армии, отметил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ростех при необходимости готов дополнительно нарастить производство вооружения и военной техники. СВО доказала способность российского ОПК быстро адаптироваться и расширять производство, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

"Понадобится больше - нарастим еще. СВО доказала, что мы способны быстро меняться и расширять производство под текущие нужды армии. Это касается не только мощностей, но и новых видов вооружений", - сказал глава Ростеха.

Ранее Чемезов в интервью ТАСС сообщал, что ни одна страна мира не производит столько снарядов и авиабомб, как Россия.

