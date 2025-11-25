Чемезов: РФ сократила период передачи в войска новых вооружений после начала СВО

Он сократился с нескольких лет до месяцев, подчеркнул глава Ростеха

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Скорость разработки и передачи в войска новых вооружений после начала СВО сократилась в России с нескольких лет до считанных месяцев. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"Если раньше от замысла и разработки до поставки в войска могли пройти годы, то сейчас это может занять считанные месяцы", - сказал глава госкорпорации.

В интервью Чемезов также заявил, что Ростех готов дополнительно нарастить производство вооружения и военной техники, если будет такая необходимость.

Полный текст интервью будет опубликован 26 ноября в 09:00 мск.