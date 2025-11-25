ВС РФ контролировали ситуацию в Отрадном благодаря трофейной рации

Таким образом российские военные узнавали, где расположены точки противника

ДОНЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Российские войска контролировали обстановку в населенном пункте Отрадное в Днепропетровской области благодаря трофейной рации ВСУ, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Крамор.

"В Отрадном, уже в конце населенного пункта были отброшены ВСУ. Там, где они находились, осталась радиостанция, боеприпасы, сухпайки. И рация была целая, мы слушали их эфир, где у них точки стоят. Всю эту информацию передавали командованию, и работали наши камикадзе", - сказал боец.

Об освобождении Отрадного в Минобороны РФ сообщили 23 ноября.