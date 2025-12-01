Путин второй раз за полторы недели посетил военный штаб

Президент России 30 ноября заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующего войсками группировки "Центр" Валерия Солодчука и командующего войсками группировки "Восток" Андрея Иванаева

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин за последние полторы недели уже дважды посетил пункты управления объединенной группировки войск, следует из подсчетов ТАСС.

30 ноября вечером он заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующего войсками группировки "Центр" Валерия Солодчука и командующего войсками группировки "Восток" Андрея Иванаева. Верховному главнокомандующему было доложено об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.

20 ноября Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад". Там ему сообщили об освобождении Купянска в Харьковской области.

Предыдущая поездка была 26 октября. Тогда докладывалось, что на купянском направлении в окружении находились до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, на красноармейском направлении - 5,5 тыс. А 7 ноября президент проводил совещание по вопросам дальнейшего строительства вооруженных сил - оно было закрытым для прессы.