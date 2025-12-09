Статья

"Стрелой" по "Орешнику"? О каких свойствах системы "Эрроу" "проговорились" в ФРГ

В Военно-воздушных силах Германии (люфтваффе) 3 декабря на боевое дежурство заступил начальный комплект системы противоракетной обороны (ПРО) "Эрроу" (Arrow), также известный как "Хец" и "Стрела". Три ее комплекта обошлись Берлину в несколько миллиардов долларов, и ее прибытие в страну было долгожданным событием. До церемонии ввода в строй не говорилось, что "Эрроу" необходима ФРГ для отражения атак российскими ракетами "Орешник". О такой способности системы умолчал даже сам ее производитель…

Церемония ввода в строй системы ПРО AWS-G на авиабазе Шенвальде - Хольцдорф © Jan Woitas/ picture alliance via Getty Images

Церемония постановки первых компонентов системы "Эрроу" на боевое дежурство состоялась на базе люфтваффе Шенвальде — Хольцдорф. Министерство обороны Израиля по этому случаю заявило в пресс-релизе, что это событие знаменовало собой "важный шаг в реализации контракта на экспорт вооружений, подписанного между двумя странами около двух лет назад, и считается крупнейшей сделкой по экспорту вооружений в истории Израиля".

Командование Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) в тот же день уточнило, что речь идет не только о системе в целом, которая в стране получила наименование AWS-G (Arrow Weapon System for Germany), но и о зенитных управляемых ракетах (ЗУР) "Эрроу-3" (Arrow 3). Последние способны перехватывать баллистические ракеты противника за пределами атмосферы на высоте до 100 тыс. м и более и расстоянии 2,4 тыс. км. Двухступенчатые твердотопливные ЗУР не обладают боевой частью. Перехват баллистических целей осуществляется за счет непосредственного столкновения с ними.

Другие зенитные ракетные комплексы (ЗРК), применяемые Бундесвером сегодня, на такое не способны. "С системой AWS-G, производимой Израилем и разработанной в сотрудничестве с США, Военно-воздушные силы обретают совершенно новое средство [заатмосферного противодействия] стратегической важности, — подчеркнули в штабе Бундесвера. — Это фундаментальным образом расширяет нашу архитектуру противовоздушной обороны (ПВО) и служит исключительно для защиты человеческих жизней".

В заявлении на сайте люфтваффе было отмечено, что "Эрроу" с противоракетами "Эрроу-3" обеспечит защищенность Германии и ее союзников в режиме 24/7 365 дней в году. В Бундесвере при этом указали, что первостепенной угрозой, противодействовать которой ФРГ намерена при помощи израильской системы ПРО, являются в том числе российские гиперзвуковые баллистические ракеты средней дальности "Орешник", которые, как считают в Берлине, РФ задействует "в случае конфликта". "До приобретения системы AWS-G Федеральная республика была беззащитна против этой стратегической угрозы", — подчеркивалось в официальном коммюнике. "Мы закрываем этот недостаток — быстрее, решительнее и более обстоятельно, чем когда-либо до этого", — сказал командующий люфтваффе генерал-лейтенант Хольгер Нойманн, чьи слова привели в пресс-релизе.

В люфтваффе и ранее рассчитывали, что к начальной боевой готовности комплекс ПРО будет приведен к концу этого года. Это значит, что первые компоненты системы начали функционировать, но в ограниченном режиме. Портал "Арми Рекогнишн" (Army Recognition) отметил, что работы по интеграции "Эрроу" в единый контур ПРО НАТО идут полным ходом и должны завершиться в начале следующего года. Поставки оставшихся комплектов системы, согласно текущему графику, будут продолжаться вплоть до 2031 года. Размещены они будут в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн (на самом севере страны) и Баварии (на юге).

Испытательный пуск противоракеты Arrow 3 © Israel Aerospace Industries/ X

Ракет много не бывает

О том, что с помощью "Эрроу" Германия намерена защищаться от российских "Орешников", ранее публично не заявлялось. Было лишь известно, что израильская система должна была стать одной из составляющих единой европейской архитектуры ПВО-ПРО "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI), с инициативой создать которую в 2022 году выступила сама Германия. Такой шаг немецкое правительство рассматривало как значимый вклад в формирование коллективной ПРО НАТО.

Соглашение стоимостью 14 млрд шекелей (около $3,6 млрд) о поставке ФРГ систем "Эрроу" Берлин и Тель-Авив подписали в ноябре 2023 года. Как отметило издание, эта сделка до сих пор остается крупнейшей для военно-промышленного комплекса еврейского государства за все время его существования.

Производитель "Эрроу" — компания "Израэл Аэроспейс Индастриз" (Israel Aerospace Industries, IAI). В рамках сделки ФРГ, ставшая первым зарубежным оператором "Эрроу", получает пусковые установки (ПУ), командные пункты с системой управления "Цитрон Три" (Citron Tree), радиолокационные станции EL/M-2080S "Супер Грин Пайн" (Super Green Pine) и ЗУР "Эрроу-3". Последних, однако, Берлину, по всей видимости, уже сейчас недостаточно. Как написала 25 ноября израильская газета "Глоубс" (Globes), в связи с угрозой, якобы исходящей от России, там намерены дозакупить противоракеты "Эрроу-3", каждая из которых стоит свыше $2 млн. О каком количестве ЗУР может идти речь, издание при этом не уточнило. Там лишь отметили, что переговоры насчет приобретения дополнительной партии противоракет сейчас ведутся между немецким Минобороны и IAI.

До конца не ясно, способны ли "Эрроу" в целом и ЗУР "Эрроу-3" в частности противостоять такому вооружению, как российский "Орешник". Агентство DPA в одном из своих материалов по теме указало, что израильская система может сбивать гиперзвуковые ракеты. Сам производитель "Эрроу", однако, не столь категоричен. В брошюре, опубликованной на сайте IAI, сказано, что система обеспечивает защиту от тактических баллистических ракет малой, средней и средне-большой дальности и "способна эффективно перехватывать угрозы, несущие оружие массового поражения и другие типы неядерных боевых частей".

На своем сайте компания особо подчеркнула, что система ПРО "Эрроу" прошла проверку реальными боевыми действиями, "успешно перехватив и уничтожив десятки вражеских баллистических ракет во время "Войны железных мечей" в 2023–2024 годах (так в Тель-Авиве называют военную операцию в секторе Газа и на границе с Ливаном). Об отражении с помощью своей системы ПРО массированных ракетных ударов Ирана в 2024 году IAI умолчала. При этом израильские Минобороны и ВВС в 2024 году не раз отчитывались о применении ЗУР "Эрроу-2" и "Эрроу-3" против иранских, в том числе гиперзвуковых, баллистических ракет, которые запускались по территории еврейского государства.

Например, после удара 1 октября в Тель-Авиве заявили, что в общей сложности по израильской территории было выпущено до 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить. В Пентагоне их тогда насчитали около 200, а газета "Джерузалем Пост" (The Jerusalem Post) и вовсе насчитала до 400 иранских ракет.

По утверждению Тегерана, а также неназванных источников информагентств Ирана, от 80 до 90% всех запущенных в тот день ракет поразили назначенные цели. Агентство Иран Пресс (Iran Press) со ссылкой на Корпус стражей исламской революции сообщило, что такие гиперзвуковые ракеты, как "Фаттах" (Fattah), использовались им в первую очередь для атаки израильских систем "Эрроу". Президент же исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что этот удар еще раз доказал, что его система ПРО "хрупче стекла".

В феврале на полях выставки IDEX 2025 в Абу-Даби глава IAI Боаз Леви заявлял, что компания работает над новыми версиями своих противоракет — "Эрроу-4", призванной в перспективе заменить "Эрроу-2", и "Эрроу-5" — на замену "Эрроу-3". Считается, что именно они будут предназначены для перехвата новых, более совершенных баллистических ракет.

Примерно месяц спустя Леви в контексте сделки с Германией заявил порталу "Инет" (Ynet), что разработка ЗУР "Эрроу-4" идет ускоренными темпами и что вскоре она должна пойти в серийное производство. "Вместе с "Эрроу-3" она обеспечит наилучший ответ на региональные угрозы и на угрозы в любом другом месте", — сказал он. После церемонии на базе Шенвальде — Хольцдорф, отвечая на вопрос "Джерузалем Пост" о том, планирует ли Германия закупать новые версии противоракет "Эрроу", командующий силами ПВО страны полковник Деннис Крюгер ответил: "Могу вам точно и ясно сказать, что да".

Последствия иранского ракетного удара в израильском городе Ход-ха-Шарон, 2024 год © AP Photo/ Ariel Schalit

"Красный барон" и его "птички"

Между тем, помимо переговоров о закупке противоракет к "Эрроу", Берлин обсуждает с руководством IAI еще одну важную сделку, касающуюся беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Херон-TП" (Heron TP). В 2018 году Берлин заключил с израильской фирмой соглашение общей стоимостью около €900 млн (более $1 млрд), которое включало аренду семи дронов (пяти боевых и двух учебных) и подготовку их операторов. Еще €170 млн Берлин заплатил за использование аэродрома и воздушного пространства Израиля. В рамках этой сделки на базе ВВС еврейского государства Тель-Ноф в 2019 году была сформирована эскадрилья "Красный барон", чьи специалисты обучают немецких военных управлению "Херонами". В следующем году срок лизинга истекает и встает вопрос о пролонгации соглашения.

Как сообщил "Глоубс" неназванный высокопоставленный израильский военный, весьма сомнительно, что Берлин, вложивший столько средств в аренду БЛА и программу подготовки своих операторов, решит ее свернуть. Поэтому, скорее всего, Германия заключит новую сделку. Вопрос лишь в том, в какой форме: очередной аренды или все же закупки "Херонов". Данные на сей счет разнятся. В июне немецкий портал "Хартпункт" (Hartpunkt) писал, что будут приобретены три новых дрона, а общая стоимость сделки составит около €25 млн (около $29 млн).

В сентябре агентство "Блумберг" (Bloomberg) также сообщило, что ФРГ планирует заключить с IAI соглашение на закупку трех дронов, но уже по более высокой стоимости — около €930 млн (свыше $1,16 млрд). Из этой суммы €630 млн (около $730 млн) придутся на сами беспилотники, а еще €300 млн ($348 млн) — на эксплуатационные расходы в течение пяти лет.

По последним же данным, приведенным 28 ноября газетой "Политико" (Politico), бюджетный комитет Бундестага в начале декабря должен был одобрить выделение €86 млн ($100 млн) на дальнейшее применение израильских БЛА. Тем не менее в перечне из 11 крупных программ оборонных закупок с общим бюджетом €2,5 млрд ($2,92 млрд), одобренном 3 декабря парламентским комитетом по делам вооруженных сил, такая статья, по всей видимости, не упоминалась.

"Херон-TП" относится к беспилотникам большой продолжительности полета и предназначен в первую очередь для длительных разведывательных и патрульных миссий, хотя может быть приспособлен для выполнения ударных задач. Размах крыла аппарата составляет 26 м, длина — 14 м, максимальная продолжительность полета может превышать 30 ч. При максимальной взлетной массе 5,4 т БЛА способен нести до 2,7 т полезной нагрузки. Немецкую версию аппарата долго адаптировали к требованиям Бундесвера. Первый официальный полет в немецком воздушном пространстве израильский аппарат совершил только в середине мая прошлого года. По данным "Хартпункт", новые "Хероны" должны получить оборудование для радиоэлектронной и радиотехнической разведки. Это позволит им обнаруживать и идентифицировать радары и другие радиоэлектронные средства противника, а также перехватывать сигналы связи.

Согласно агентству PTI (Press Trust of India), которое беседовало с источником, близким к IAI, Нью-Дели в первых числах декабря также согласился закупить для своих вооруженных сил дополнительные дроны "Херон" Mk II. Ранее такие аппараты находились в распоряжении ВВС и Сухопутных войск азиатской республики, а теперь ими планируется укомплектовать и Военно-морские силы. Предполагается, что речь идет о 87 беспилотниках, предварительную заявку на приобретение которых индийское Минобороны подало в сентябре. По требованию Нью-Дели, изготавливаться они должны в полном соответствии с политикой "Делай в Индии" (Make in India), то есть с привлечением национальных оборонных предприятий.

"Для нас Индия — один из основных заказчиков. Наше партнерство длится уже более 30 лет и затрагивает целые поколения различных систем", — сказал PTI неназванный представитель IAI, отметив, что его фирма "весьма горда" тем, что все три вида индийских ВС решили обзавестись беспилотниками "Херон" Mk II. Относительно соблюдения требований политики "Делай в Индии" представитель компании сказал: "Мы полностью осведомлены насчет [инициативы] "Делай в Индии" и тесно сотрудничаем с нашими партнерами на местах с тем, чтобы вписываться в ее требования". Собеседник PTI также уточнил, что в число таких партнеров входит индийский авиастроитель "Хиндустан Аэронотикс Лимитед" (Hindustan Aeronautics Ltd, HAL) и производитель электроники "Элком" (ELCOM).

Представитель израильской фирмы подчеркнул, что IAI намерена выпускать беспилотники в Индии. "Так что это будет индийская версия "Херонов", — заявил он. План предусматривает в том числе интенсивный обмен технологиями с предприятиями заказчика и их активное привлечение в качестве субподрядчиков. Доля компонентов индийского производства в новых "Херонах", как ожидается, достигнет или даже превысит 60%.

БЛА Heron © Israel Aerospace Industries via Getty Images

Экспортная "оттепель"

Как указали в "Глоубс", действующий режим прекращения огня в Газе обеспечивает Берлину более благоприятные условия для заключения сделок по приобретению вооружений у Израиля. По крайней мере, это было одним из условий для продолжения сотрудничества между двумя странами в этой области, которые немецкий канцлер Фридрих Мерц озвучил 8 августа, когда объявил о введении частичного оружейного эмбарго в отношении Тель-Авива. Между тем данные управления международного военного сотрудничества израильского Минобороны свидетельствуют о рекордных показателях оборонного экспорта, достигнутых в 2024 году. Цифра составила $14,796 млрд, что на 11,7% больше, чем годом ранее, и в два раза больше, чем за пять лет до этого.

На долю Европы при этом пришлось до 54% всего экспортированного еврейским государством оружия (в 2023 году было 35%). Объемы поставок в Азию в то же время сократились с 48 до 23%. По замечанию "Глоубс", дозакупка средств ПВО уже существующими заказчиками не новость для IAI. В апреле 2017 года, например, Индия приобрела у нее партию ЗРК "Барак-8" (Barak 8) на рекордную сумму $1,6 млрд, а всего месяц спустя дозакупила ЗУР "Барак-8" морского базирования еще за $630 млн.

В 2018 году IAI презентовала свой ЗРК "Барак-MX", и с тех пор его заказали несколько стран, включая Словакию, Кипр, Азербайджан, Колумбию и т.д. Одним из последних государств, выбравших такие комплексы, стал Таиланд, чьи ВВС в конце ноября отчитались о том, что запланировали приобретение начального батарейного комплекта израильского ЗРК за 3,4 млрд батов ($107 млн) для прикрытия сил и средств национальной военной авиации, а также пунктов их базирования.

Пуск ЗУР из ЗРК Barak MX © Israel Aerospace Industries/ X

По данным IAI, "Барак-MX" — система модульной компоновки с возможностью включения в ее состав множества различных совместимых компонентов для отслеживания, сопровождения и нейтрализации воздушных угроз. Комплекс способен применять несколько типов ЗУР, которые предназначены для поражения воздушных целей на расстоянии до 15, 35, 70 и 150 км. Согласно информационно-аналитической группе "Джейнс" (Janes), программа по защите ключевых военных авиабаз Таиланда от воздушных атак была инициирована в мае этого года. Инициативу также включили в новую доктрину тайских ВВС, опубликованную в июне.

Документ требовал принятия на вооружение к 2028 году средств войсковой противовоздушной обороны, способных перехватывать воздушные цели на расстоянии не менее 30 морских миль (около 56 км). Однако предусмотренные там меры оказались недостаточными после июльских боестолкновений на границе с Камбоджей, которая задействовала в основном ствольную и реактивную артиллерию: 122-миллиметровые системы "Град", RM-70 и "Тип-90Б" (Type 90B).

Другие израильские производители вооружений, по всей видимости, также не остались без заказов. Украинское издание "Милитарный" 1 декабря сообщило о прибытии в Грузию ПУ ЗРК "Спайдер" (Spyder) производства "Рафаэль Эдванст Дифенс Системз" (Rafael Advanced Defense Systems). По его данным, три ПУ комплекса могли быть доставлены в аэропорт Тбилиси самолетом Ан-124 "Руслан". Ранее о сделке ничего известно не было, а появление израильских систем ПВО в Грузии назвали "необычным".

Еще один израильский производитель оружия, "Элбит Системз" (Elbit Systems), по итогам нескольких месяцев переговоров готовится к поставке Греции 36 реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Пульс" (PULS) с боеприпасами и всеми сопутствующими услугами за €692 млн (более $808 млн). По состоянию на 4 декабря сделку все еще должен был одобрить комитет по делам вооруженных сил греческого парламента. Согласно газете "Катимерини" (Η Καθημερινή), ПУ системы планируется смонтировать на грузовики "Ивеко" (Iveco), которые Афины планируют приобрести за счет кредитов по европейскому механизму SAFE (Security Action for Europe).

По информации газеты, "Пульсы" должны стать одним из компонентов создаваемой в стране инфраструктуры "Щит Ахилла". Их планируется разместить в области Эврос на греко-турецкой сухопутной границе, а также на островах восточной части Эгейского моря и архипелага Додеканес, охватив тем самым весь восточный фланг. Соглашение между Грецией и Израилем должно предусматривать участие греческой оборонной промышленности в производстве РСЗО "Пульс" на 30% от общей стоимости закупаемых Афинами систем и производство их компонентов в Греции. Для этого "Элбит" обучит греческих специалистов и передаст все необходимые технологии.

Константин Алыш, Татьяна Самойлова