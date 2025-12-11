Картаполов сообщил, что темпы продвижения ВС РФ растут с каждым днем

Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что скоро российские войска будут продвигаться вглубь обороны ВСУ на десятки километров в день

Редакция сайта ТАСС

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы России с каждым днем увеличивают темпы продвижения вглубь обороны ВСУ. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Наша армия набирает темпы, эти темпы растут с каждым днем. Если раньше мы говорили о сотнях метров, то сегодня это километры. Мы скоро выйдем на темп в десятки километров", - сказал Картаполов.

Он отметил, что это изменит ситуацию, в которой формируются "условия для возможного соглашения" в рамках урегулирования украинского конфликта.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину отметил, что российские войска выполняют задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с замыслом.