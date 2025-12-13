Командир Рубеж: ВСУ превратили церковь в Курской области в укрепленный пункт

По словам военнослужащего, противник открыл огонь по зданию, когда его освобождали российские бойцы

ГЕНИЧЕСК, 13 декабря. /ТАСС/. Боевики Вооруженных сил Украины переоборудовали православную церковь в селе Гоголевка Суджанского района Курской области в укрепленный пункт и открыли огонь по храму, когда военнослужащие ВС РФ его освобождали. Об этом ТАСС рассказал командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным Рубеж.

"Крайний населенный пункт, где я выполнял задачу, - это Гоголевка. Там до границы [c Украиной] оставалось километра три. У меня стояла задача - церковь. Противник по церкви... Я не знаю, гады они, просто по церкви стреляли со всего, что можно. Мы церковь отбили, противника выбили. В церкви у них солдаты ВСУ сидели, там они укреплялись. Там до трех боевиков ВСУ было", - отметил командир.

Рубеж сообщил, что сам он родом из Бурятии. За участие в операции "Поток" командир был награжден орденом Александра Невского с мечами.

Проведенная в марте ВС РФ операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. В ходе операции бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения "Ахмат", а также добровольцев штурмовых бригад "Ветераны" и "Восток-V", преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны ВСУ. В операции по проходу по газовой трубе участвовали более 600 военнослужащих. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил "героические действия сводного штурмового подразделения", которые стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию наступления ВС РФ в Курской области.