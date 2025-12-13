Прозоров: большинство убитых наемников ВСУ являются поляками и грузинами

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины отметил, что сейчас на передовые позиции выходят наемники из Колумбии

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Большая часть убитых на Украине наемников, воюющих в интересах Киева, являются поляками и грузинами. Об этом сообщил ТАСС экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

"Я знаю, что очень большие потери понесли, конечно, поляки, очень большие потери понесли грузины, потому что их просто в процентном отношении было очень много. И канадцы, американцы - да. Но сейчас, конечно, на передовые позиции выходят колумбийцы", - сказал он.

Ранее Прозоров в беседе с ТАСС отметил, что рост числа наемников из Латинской Америки объясняется тем, что многие из них стремятся получить боевой опыт для дальнейшей работы в интересах наркокартелей, а также ищут финансовую выгоду, поскольку в ВСУ им выплачивают порядка $3 тыс. в месяц.

По данным Минобороны России на март 2024 года, общее количество наемников, которые прибыли на Украину, составляло 13 387 человек. Вооруженные силы РФ на тот момент уничтожили 5 962 из них. Больше всего из Польши - из 2 960 прибывших были уничтожены 1 497 боевиков. Согласно приведенным данным военного ведомства, второе место по числу прибывших и уничтоженных наемников занимает Грузия (ликвидирован 561 боевик из 1 042).

Из 1 113 наемников из США был уничтожен 491 человек. Также ВС РФ ликвидировали 422 из 1 005 канадских наемников и 360 из 822 наемников, прибывших из Великобритании. Из Румынии прибыли 784 наемника, уничтожены - 349, из Хорватии - 335 и 152 соответственно. В то же время российским военным удалось ликвидировать 88 боевиков из Германии (из 235 прибывших).

Из Колумбии прибыли 430 человек (217 были уничтожены), из Бразилии на стороне ВСУ 268 человек - ВС РФ уничтожили 136 из них. Также российские войска уничтожили 147 из 356 французских наемников, прибывших на Украину. Среди африканских стран больше всего наемников прибыли из Нигерии - 97 человек (47 из них были уничтожены). Из Австралии в ряды боевиков вступили 60 человек (российские войска ликвидировали 25 из них).