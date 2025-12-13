ТАСС: позиции бригады ВСУ, где отдают фашисткое приветствие, нашли по соцсетям

В российских силовых структурах сообщили, что по пункту управления ротного звена бригады нанесли удар

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пункт управления ротного звена бригады ВСУ в Сумской области, в которой ввели фашистское приветствие, вычислили по публикациям в соцсетях и нанесли удар. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в районе Белополья поражен пункт управления ротного звена 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Несколькими днями ранее медиаслужбой бригады по указанию командира Владимира Фокина там проводилась съемка видеороликов для агитации вступления в ВСУ и пиара комбрига. После их публикации в соцсетях позиции 125-й бригады были вычислены и по ним нанесен удар", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что майор Фокин, ранее командовавший батальоном в штурмовой бригаде "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ), назначен новым командиром 125-й бригады ВСУ. Также ранее в бригаде ввели фашистское приветствие после назначения Фокина комбригом.

Бригада недавно вошла в состав 3-го армейского корпуса "Азов" ВСУ, собранного из нацистов. В конце сентября силовики сообщали ТАСС, что в корпусе начались кадровые чистки на фоне провалов на рубцовском направлении, первой отставкой стало отстранение командира 60-й отдельной механизированной бригады и назначение вместо него бывшего "азовца".